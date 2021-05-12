Karabük'te vali, protokol üyeleri ve sanatçılar Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ile sanatçılar Ferhat Göçer ve Hakan Peker'in, salgın sürecinde fedakarca en ön safta mücadele eden Karabük'teki hemşireler için gönderdiği video mesajlarla klip hazırlandı.

Hemşireler Günü dolayısıyla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince hazırlanan klipte Vali Gürel, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kahramanca mücadele eden, mesai mefhumu gözetmeksizin görevini fedakarca yerine getiren hemşirelerin, insan sağlığı için verdikleri onurlu hizmetin övgüyü ve takdiri hak ettiğini belirtti.

Gürel, yaşanılan zorlu süreçte emek, gayret ve özverili çalışmalarından dolayı tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da özveri ve gayretle mesleğini yapan tüm hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı kutlayarak, "Karabük'te bulunan başta Eğitim ve Araştırma Hastanemiz olmak üzere tüm sağlık birimlerinde emek sarf eden arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise dünyanın bir yılı aşkın bir süredir salgınla mücadele ettiğini hatırlattı.

Salgınla mücadelede en ön cephede sağlık çalışanlarının yer aldığına dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

"Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyorum. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yeryüzünün en değerli varlığı olan insana hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

Salgın döneminde hemşirelerin tüm sağlık çalışanlarıyla halkın haklı bir teveccühüne mazhar olduğunu belirten Sarı, tüm çalışma arkadaşları adına hemşirelere ve ebelere şükranlarını sundu.

Ferhat Göçer ve Hakan Peker'den kutlama mesajı

Sanatçı Ferhat Göçer, zor bir dönemden geçildiğini dile getirerek, "Salgın döneminde hayatlarını riske atarak görevlerinin başında canları pahasına hayat kurtarma amacıyla çalışan bütün sağlık emekçilerimize, özellikle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki değerli meslektaşlarıma, hemşire arkadaşlarıma ve tüm sağlık personeline, sınıf arkadaşım doktor Nihat Yılmaz vesilesiyle sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve sağlıkla kalın." mesajını paylaştı.

Sanatçı Hakan Peker de salgın sürecinde fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hemşireler Haftası'nı kutlayan Peker, "Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hemşehrim Nihat Yılmaz ve tüm sağlık ekibine en içten selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

"Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlere ulaşacağımıza inanıyorum"

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz, AA muhabirine, koronavirüsle mücadelede özellikle sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutlayarak, "Hemşireler Günü dolayısıyla bize video mesaj gönderen Sayın Valimize, milletvekillerimize ve sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Kovid'siz sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlere ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.