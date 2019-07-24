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Karabük'ten kısa kısa

25 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti.

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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Vergili'nin Aktaş'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Vergili, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan bir önceki Karabük Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Mehmet Aktaş da ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vergili'ye teşekkür etti." denildi.
KARDEMİR'e ziyaret
Çin'de yılda 38 milyon ton çelik üreten Ansteel şirketlerinden bir heyet, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) ziyarette bulundu.
Fabrikadan yapılan açıklamada, "AMCC Genel Müdürü Mr. Zhou Haipeng, Ansteel Mühendislik ve Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mr. Wu Di ve beraberindeki heyet, Genel Müdürümüz Dr. Hüseyin Soykan'ı makamında ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcılarımız Mansur Yeke ve Hasan Akbulut'un da hazır bulunduğu ziyarette, şirketimiz ve AMCC arasında süregelen yatırımlar ile Çin çelik sektörüne yönelik değerlendirmeler yapıldı." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:40 Kaynak: AA
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