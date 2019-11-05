Karabük'ten kısa kısa

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Dün, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yolbulan'a ziyaretinde, yönetim kurulu başkan vekili Ömer Faruk Öz ve yönetim kurulu üyesi Talat Yılmaz da eşlik etti.

Yolbulan ve Vergili, çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

DSİ'ye personel alımı

Karabük Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 500 sürekli işçi alacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ 23. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere bir greyder operatörü, bir dozer operatörü, 4 ekskavatör operatörü, bir yükleyici operatörü, bir demir kaynak ustası, bir oto elektrik ustası, bir ağaç işleri ustası, bir çarkhane ustası, bir ağır vasıta şoför alımı yapılacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar Türkiye İş Kurumu müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapabilecektir."

Türk Kızılayı Karabük Şubesi'nden ahde vefa

Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından bağışçılarının ruhuna ve ruhaniyetlerine yönelik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlüt programı düzenlendi.



Esentepe Mahallesi Yeşil Camide düzenlenen programa, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Defterdar Osman Koçaş, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Yılmaz, Tarım İl Müdürü Çetin Ayvalık, PTT Başmüdürü Şükrü Elmas, Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ve yönetim kurulu üyeleri ile mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Karabük Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

Karabük Belediyesi ekipleri Kapullu Mahallesinde çalışmalarına devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapullu Mahallesinde içme suyu hattı ve yağmur suyu drenaj çalışmaları yapılırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park yapımı çalışmasına, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de istinat duvarı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor." dedi.

"Özel Öğrenme Güçlüğü" konulu seminer

Disleksi Farkındalık Haftası nedeniyle Karabük Belediyesi ve Kar-Dik-Mer tarafından "Özel Öğrenme Güçlüğü" konulu seminer düzenlendi.

Şirinevler Ticaret Merkezi'nde düzenlenen seminere, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim koçu Tuğba Kuran Kaya tarafından katılımcılara zihin haritaları, hafıza teknikleri ve hızlı okuma teknikleri gibi konularda bilgi verdi.

"Süreklilik" ödülü Safranbolu'nun

Bu yıl 6-8 Kasım'da Antalya'da 9'uncusu düzenlenecek olan YAPEX Restorasyon, Kültür Mirası ve Koruma Fuarı'nda, "Korumanın Başkenti" Safranbolu'ya "Süreklilik Ödülü" verilecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu Belediyesinin Türkiye'de koruma alanında emsal olmuş çalışmalarını geliştirerek devam ettirmesi ve farklı ölçekleri kapsayacak şekilde genişletmesi nedeni ile 'Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi/ Çarşı Canlandırma Projesi' ile Süreklilik Ödülüne layık görüldüklerini, bu ödülün koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verildiğini söyledi.

Safranbolu'nun her platformda başarı ile temsil edildiğini kaydeden Başkan Köse, "Katılım gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde ilgi odağı olmayı, en çok ziyaret edilen kentler arasında yer almayı başarıyoruz. Bu yıl da YAPEX Fuarı'nda altı kişilik bir ekiple standımızı açacağız. Ben eminim ki Safranbolu'muz en çok ziyaret edilen stantlar arasında yerini alacaktır. Ayrıca fuar süresince panel ve çalıştaylara da katılım sağlayacağız." diye konuştu

Lösemili Çocuklar Haftası

Safranbolu Başkanı Elif Köse ile başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, CHP Belediye Meclis üyeleri Erol Altuntepe, Kemal Akgül, Sedat Tokmak, Hülya Kaya Özverdi, Serap Karaoğlu ve Fatih Dökmeci, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bu hastalığa dikkat çekmek için maske taktı.

Başkan Köse, yaptığı açıklamada, "Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır.

Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır, bu da umutları yeşerten bir olgudur. Mutluluk en önemli ilaçlardan birisidir, onları mutlu ederek ve onlara destek olarak bu hastalığı yenebileceklerini bilmeliyiz.

Biliyoruz ki bu hastalıklarda en önemli tedavi moraldir. Bizlerde onların morallerini yükseltmek umutlarını yeşertmek için elimizden geleni yapmalıyız. Her şeyden önce bu bizim insani ve vicdani bir görevimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın lösemi ile mücadelelerinde yanlarındayız." sözlerine yer verdi.