Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Karabük Belediyesinde çalışan 675 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmeleri kapsamında taraflar şu ana kadar 60 madde üzerinde anlaşmaya vardı.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında Belediye Başkanı Rafet Vergili, işçiye 40 yevmiye ikramiye vereceğini açıkladı.

KBÜ ve İŞKUR arasında protokol imzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğü arasında İŞKUR kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü ile İŞKUR İş Kulübü hizmetlerinin sunumuna ilişkin iş birliği protokolleri imzalandı.

Protokoller KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Mustafa Çalış tarafından imza altına alındı.

Safranbolu Belediyesi ile TMMOB arasında iş birliği

Safranbolu Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Karabük Temsilciliği arasında "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü" imzalandı.