Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü İbrahim Şahin'den geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadro, araç, personel durumu ve birimler hakkında bilgi veren Şahin, kütüphanelere üye sayısının 31 bin 606 olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılın turist sayılarına da değinen Şahin, il genelinde belediye ve turizm işletme belgeli 138 tesis bulunduğunu toplam oda sayısının bin 927, toplam yatak sayısının ise 4 bin 116 olduğunu belirtti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun gözbebeği bir nokta olduğunu belirten Vali Gürel, "Tarihi güzelliklerinin yanı sıra doğa güzelliklerini de insanlarımıza anlatmalı, göstermeli ve yaşamalarını sağlamalıyız. İlkemiz ve hedefimiz bu olmalı." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünü de ziyaret eden Gürel, İl Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Kentte bugüne kadar 76 bin 810 Kovid-19 testi yapıldığının altını çizen Sarı, Kovid-19 ile ilgili yapılan çalışmaları da anlattı.

Geçen yılın tüm dünyada olduğu gibi ülke ve ilde de çok zor geçtiğini, sağlık personelinin bu zor süreçte kendilerini hiçe sayarak görev yaptığını ve bu görevin oldukça kutsal bir görev olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel, "Sıkıntılı süreci çok şükür geride bırakmak üzereyiz, vatandaşlarımızın önlem ve tedbirlere uyması ile hastalıkla mücadele edebileceğimiz seviyelere indi. Biraz daha sabretmemiz lazım, bu süreçte hayatlarını hiçe sayarak görev yapan sağlık personelini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gürel başkanlığında yapıldı

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2021 yılı İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında, Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi faaliyetlere başladı

İş Adamı Şefik Dizdar tarafından yaptırılan ve geçen yıl belediyeye devredilen Leyla Dizdar Kültür Merkezi bünyesinde çeşitli faaliyetler başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, merkezin içinde, 600 kişilik konferans salonu, 3 adet seminer ve toplantı salonu, 2 adet tiyatro ve benzeri gösterilerin yapılacağı salon, 4 adet atölye, 4 adet müzik atölyesi, 1 adet kütüphane, 1 adet kafeterya, 1 adet kreş, 1 adet kulis, 2 adet sanatçı odası ve 6 adet teknik odanın yer aldığı belirtildi.

Ayrıca merkezde, Meclis Toplantı Salonu, Safran Çocuk Oyun Evi, nikah salonunun da yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları kaydetti:

"Sanatsal ve kültürel faaliyetler konusunda hem öğrenci potansiyeli olarak hem de halkımızın yapılacak etkinliklere katılımları konusunda böylesi büyük bir merkeze sahip olmamız yeni projelerimiz için bize ilham veriyor. Koronavirüs sebebi ile sınırlandırıldığımız son bir yılı geride bıraktık; umuyorum ki yeni yılda salgının uzağında merkezimizde vatandaşlarımızla buluşacağımız kurslar, konferanslar ve etkinliklerle bir arada oluruz."