Son Dakika Haberleri: Karabük'ün beşinci kule asansörünün temeli atıldı
Son Dakika Güncel Karabük'ün beşinci kule asansörünün temeli atıldı - Son Dakika

Karabük'ün beşinci kule asansörünün temeli atıldı

6 saat önce

Karabük'teki yokuş çıkmakta zorlananlar için mahalleleri birbirine bağlayan beşinci kule asansörün temeli düzenlenen törenle atıldı.

Karabük'ün beşinci kule asansörünün temeli atıldı, System.String[]

Karabük'teki yokuş çıkmakta zorlananlar için mahalleleri birbirine bağlayan beşinci kule asansörün temeli düzenlenen törenle atıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Mahallesi'nden Aydınlıkevler Mahallesi'ne gitmek için 200 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için yapılacak 10 ve 8 kişilik, 40 metre yüksekliğe ulaşan iki asansörün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yapının kentteki 5. kule asansör olacağını belirtti.

Kule asansörlerin, engebeli mahalleler arasında yürümek zorunda kalanların işlerini kolaylaştırdığını anlatan Vergili, "Karabük ilerleyen tarihlerde asansörler, yürüyen merdivenler ve köprüler şehri olarak anılacak. Türkiye'de örnek bir şehirdir. Asansörümüz hayırlı olsun." diye konuştu.

Karabük Belediyesi engebeli bir coğrafyaya sahip kentte daha önce de halkın evine daha kolay ulaşabilmesi için 4 kule ve bir yatay asansör, iki yürüyen merdiven ve iki çelik yaya köprüsü yapmıştı.

yürüyen merdivenler, Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 01:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'ün beşinci kule asansörünün temeli atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]