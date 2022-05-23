Karabük Valisi Gürel, dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti - Son Dakika
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Karabük Valisi Gürel, dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti

23.05.2022 21:54
Karabük Valisi Gürel, dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri, Vali Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri, Vali Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

Vali Gürel, ziyarette, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan Kadın Milli Boks Takımı'nın dünya şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Güneri'yi tebrik eden Gürel, "Biz kendisine yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Bundan sonraki şampiyonalarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Güneri'nin antrenörü Baykan Arslan da yer aldı.

Karabük Valisi Gürel, dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti
Karabük Valisi Gürel, dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti
Karabük Valisi Gürel, dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti
Karabük Valisi Gürel, dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti

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Kaynak: AA

Elif Güneri, Türkiye, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel, dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti - Son Dakika


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