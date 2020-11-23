Karabük Yenişehir GSK 31 Mersin İdman Yurdu Hentbol SK 27
23.11.2020 17:45
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Mersin İdman Yurdu Hentbol SK'yı 31-27 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Mersin İdman Yurdu Hentbol SK'yı 31-27 mağlup etti.
THF Erkekler 1.Lig'inin 7.haftasında Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor Salonu'nda saat 15.00'de Mersin İdman Yurdu Hentbol SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 18-12 önde kapattığı mücadeleyi 31-27'lik skorla kazandı.
Korona virüs (Covid-19) sebebiyle erteleme maçlarının da olduğu ligde 7 haftada 4 maç oynandı. Karabük Yenişehir GSK 4 maçta 1 mağlubiyet 3 galibiyet aldı. - KARABÜK
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