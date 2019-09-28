Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Kastamonuspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Karabükspor'da Kastamonuspor maçı hazırlıkları tamamlandı

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor'da Kastamonuspor maçı hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını tamamladı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Demirci yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alan çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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