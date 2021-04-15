Karaca Kültürel Mirasa Yatırım Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Karaca Kültürel Mirasa Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

15.04.2021 15:04
Karaca Kültürel Mirasa Yatırım Yapmaya Devam Ediyor, System.String[]

Karaca, Anadolu'nun kültürel açıdan en bereketli yerlerinden sayılan Gaziantep'in simgesi Zeugma'nın benzersiz mozaik desenlerini ürünlerine taşıdı.

Karaca, Anadolu'nun kültürel açıdan en bereketli yerlerinden sayılan Gaziantep'in simgesi Zeugma'nın benzersiz mozaik desenlerini ürünlerine taşıdı. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de fikirleri ile katkıda bulunduğu proje ile Karaca; Türkiye'de yer alan kıymetli eserleri, sofra grubundan, ev tekstiline ve dekorasyona kadar birçok ürün ile buluşturarak, tarihi mirası daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca ile Zeugma Serisi'ni değerlendiren Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin bu projenin kendileri açısından da çok kıymetli olduğunun altını çizdi. Şahin konuyla ilgili olarak; "Kültürümüzü yansıtan bu değerlerin korunması, yaşatılması ve öz değerlerini yitirmeden gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak görevidir. Bu çerçevede önemli bir çalışma olan bugün ülkemizde herkes için güvenilir, şeffaf, yenilikçi ve sürdürülebilir bir marka olan Karaca'nın tarihi zenginliklerimizi insanlara duyurmak adına bizim ile işbirliği içinde olması takdire şayandır. Böyle bir amaca hizmet eden Karaca'nın Anadolu'nun kültürel açıdan en bereketli yerlerinden biri olan ve Gaziantep'in simgesi Zeugma'nın benzersiz mozaik desenlerini ürünlerine taşıması, kültürel değerlerimizin yeniden hayat bulmasına katkıda bulunması büyük bir anlam ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

Kültürel mirasa ve tarihi zenginliklere sahip çıkarak bu değerleri evlere taşımak için çalışmalar yaptıklarını belirten Fatih Karaca, Zeugma Serisi'nin çıkış hikayesini söyle özetliyor; "Amacımız sadece ürün üretmek değil, buradaki hikayeyi Türkiye'nin hatta dünyanın farklı noktalarına taşımak. Gaziantep'in simgesi haline gelen Çingene Kızı Figürü ve benzersiz mozaik desenleri, ülkemizin kültürel mirasının başında geliyor. Sayın Fatma Şahin'in katkısı ve desteği ile Zeugma'yı daha geniş kitlelere hatta ülkelere ulaştıracak bir seri hazırladık. Uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiş, Milli Mücadelemizdeki kahramanlıklarıyla adına onurlu bir sıfat eklemiş Gaziantep'in bir parçasını ürünlerimize taşımaktan gurur duyuyoruz."

Tasarımlara yön verecek benzersiz manevi kaynağa sahibiz

Yarım asıra yaklaşan bir marka olarak, sorumluluklarının daha da arttığını belirten Fatih Karaca, rekabetin daha çok yükseldiği, tüketicinin alışkanlarının değiştiği bu dönemde, global arenada başarı sağlamak için daha çok katma değerli ürünler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karaca" ev - mutfak ve sofra ürünleri sektörü geçen seneye göre büyüme gösterdi. Bunda pandemi sebebiyle evde geçirdiğimiz vakitin artmasının da payı büyük. Bununla beraber tüketicilerin geleneksel alışverişlerinin yanında daha özel ve tasarım ürünler aldığını görüyoruz. Biz de bu noktada evlere girecek kıymetli ve anlamlı bir ürün grubu oluşturmak istedik. Ayrıca tarihin masalsı ve bir o kadar etkileyici dokusunu, yine ülkemizin benzersiz lezzetleri ile buluşturmak, Karaca olarak üstlendiğimiz misyonun başka bir yansıması oldu." dedi.

Karaca Kültürel Mirasa Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Fatih, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Karaca Kültürel Mirasa Yatırım Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika Magazin


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