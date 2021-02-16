Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 116. son bölümüyle 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi.

AKLINI KAYBEDEN YAMAÇ MAHALLEYE DÖNÜYOR

Amca Cumali'nin talimatıyla Kulkan'ın kaçırıp iki yıl boyunca esir tuttuğu ve işkenceler gören Yamaç, aklını kaybettikten sonra ise Aliço tarafından bulunmuştu. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan Yamaç, mahalleye döndüğünde ise her şeyin değiştiğini gördü.

CUMALİ PAZARLIK YAPMAYA BAŞLADI

Ağabeyi Cumali'nin evini uzaktan izleyen Yamaç, Damla'nın farketmesiyle beraber kaçmaya başladı. Yamaç'ı kovalayan Cumali onu durdururken ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Cumali, Yamaç'ı alarak evine götürdü. Amcasına rest çeken Cumali'nin aileden uzaklaştırıldığı ve eşi Damla ve kızıyla birlikte eski bir evde kalmaları dikkat çekti. Cumali'nin pazarcılık yaparak geçimini sağladığı da ortaya çıktı.

Diğer yandan ise Yamaç Koçovalı'nın Çukur'a döndüğünün haberini alan Cumali kendisini karşılamak istedi. Yamaç'ın karşısına çıkan ve elini öptürmek isteyen Cumali karşısında ne yapacağını bilemeyen Yamaç, Vartolu'nun gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. Vartolu, Yamaç'a yeni Çukur'u gösterirken olan değişimleri anlattı.

"ÖLMELERİNİ DEĞİL YANIMDA DURMALARINI İSTİYORUM"

Yamaç'ın Çukur'a gelmesinden memnuniyetsizliğini dile getiren Cumali Amca ise fikirlerini açık şekilde dile getirdi. Final sahnesinde amca Cumali'nin "Onların ölmesini isteseydim bunca yıl niye yaşattım. Ölmelerini istemiyorum, babalarının yerine geçmeyi istiyorum. Elimi öpmelerini yanımda durmalarını istiyorum. Çünkü Çukur'un da Koçovalılar'ın da kralı artık benim" sözleri finale damga vurdu.

KARACA'NIN DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

Çukur son bölümde herkesi şaşırtan isimlerden biri de Karaca oldu. Ölen Selim'in kızı Karaca, amcasının en büyük yardımcılarından biri oldu. Amca Koçovalı'nın işlerini yürüten Karaca, mafya babalarıyla yapılan toplantı da herkese rest çekti. Meke ve Celasun'un ise amcanın yanında maaşlı çalışan elemanlar haline geldiği görüldü. Değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Karaca'yı canlandıran Ece Yaşar, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

İşte Karaca için yapılan bazı yorumlar...