Karacabey\'de 8 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 ayrı ilden farklı müzekkerelerle yakalama kararı bulunan ve toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.B. isimli şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
