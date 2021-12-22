Üye Girişi
Karacabey'de İstanbul'un Fethi'ni andıran görüntü - Son Dakika

Karacabey'de İstanbul'un Fethi'ni andıran görüntü

22.12.2021 10:33
Karacabey'de İstanbul'un Fethi'ni andıran görüntü

Geçtiğimiz günlerde Karacabey'e bağlı Kurşunlu Mahallesinde Gökmen Civelek'e ait atölyede yapılan dev balıkçı teknesi, tıpkı İstanbul'un Fethi'ndeki gibi karadan yürütülerek liman sahasına getirildi.

40 kişilik bir ekibin yanı sıra 1 vinç, 3 kepçe ile 3 traktörün 10 saatlik bir çalışmasıyla limana çekilen 200 tonluk dev tekneyi yolun ortasında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gökmen Civelek'in akrabalarıyla kurup işlettiği atölyede inşa edilen 52. balıkçı teknesi de böylelikle çıkmış oldu. Mahalle içerisinde Bin m2'lik bir atölye sahasında inşa edilen dev balıkçı teknesini liman sahasına götürmek için bir markete ait duvar yıkılırken, elektrik şirketi personelince bazı kablo ve direklerde önlem alındı.

Yetkililerden destek istedi

Kısıtlı imkânlarla bu işi yaptıklarını belirten atölyenin kurucusu Gökmen Civelek, yetkililerden kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Civelek yaptığı açıklamada, "Bizler burada kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Kurşunlu Mahallemizde atölye olarak kullanabileceğimiz bir alanımız yok. Ve bu durum daha fazla üretim yapmamıza engel oluyor. Liman sahası içinde veya yakınında yer var ama prosedürler nedeniyle kiralayamıyoruz. Bu yaptığımız tekneden sonra Ukrayna'dan siparişimiz var. Ukraynalı yetkililer diyor ki 'gelin bizim ülkemizde üretin'. Moritanya aynı şekilde, bizi çağırıyor üretim için. Ama biz ülkemizde üretmek istiyoruz. Milletimiz kazansın, köylümüz kazansın, halkımız kazansın. Ülkemizin üretime ihtiyacı var, yetkililer bize kiralayacağımız alan göstersinler sadece. Projelerimiz hazır. Ulaştırma Altyapı Bakanlığına kadar gittik. Kıyı kent şeridine takıldığı için istediğimiz olmuyor. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Lütfen bize köyümüzde bu iş, istihdam ve üretim imkânını sağlayın" dedi.

Ciddi istihdam potansiyeli

Tamamlandığında 350 tonluk bir ağırlığa sahip olacak balıkçı teknesinin inşaatı, Civelek kardeşler tarafından limanda devam edecek. Temmuz 2022'de denize indirilmesi planlanan tekneyle ilgili konuşan Sedat Civelek, "Bundan sonra yapacak olduğumuz üç tane daha tekne var ama yerimiz dar olduğu için yapamıyoruz. O yüzden blok blok halinde yapıp, buraya getirip burada tamamlayıp suya atıyoruz. Ama tabii ki burayla ilgili herhangi bir çalışma olursa, burada çok büyük bir istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Şu an yanımızda on beş tane personel var. Ama burada üç dört tane tekneyi yan yana kurarsan, burada en az yüz kişi, yüz elli kişiye istihdam sağlayabiliriz. Çünkü köyümüzün nüfusu altı yüz kişi. Burada bu imkanı sağlayabiliriz" dedi.

Köy azalarından olan Kadir Civelek ise "Bu tekneyi köyün içinde, bin metrekarelik bir arsada yaptık. O esnada bu tekneyi yaparken, blok halinde buraya getirirken bayağı bir zorlandık. Sayın Başkanımız Ali Özkan da sağ olsun bizim ziyaretimize geldi. O da ne yapılabilir konusunda araştırıyor. Elektrik direkleri bizi çok zorladı. Bazı duvarları yıkmak zorunda kaldık. Destek görürsek çok mutlu olacağız" dedi.

Tesis yatırımı için Başkan Özkan bizzat devrede

Geçtiğimiz günlerde atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da "Karacabey Belediyesi olarak 3T vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarımsal yatırımlar, teknolojik yatırımlar ve turizm yatırımları. Aynı şekilde Marmara Denizi'ne kıyı yerleşim birimlerimiz var. Marmara Denizi'nde yakalanan balıkların takriben %40'ı, Kurşunlu Limanı'ndan piyasalara arz edilmekte. Burada da Gökmen Civelek ekibiyle birlikte balıkçı teknesi inşa etmekte. Tabii söz konusu olan kıyı kenar çizgisinde olduğu için daha büyük bir yapılaşmaya müsaade edilmemekte. Biz de Gökmen kardeşimizle yerinde istişarelerde bulunduk. Ve bunun bölge için bir ihtiyaç olduğunun, Kurşunlu Mahallemiz için kazanç olduğunun farkındayız. Gökmen Bey'le yaptığımız görüşmeler neticesinde daha önce Altyapı Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı yapmış bir arkadaşımızla da istişare ederek konuyu gündemimize aldık. Önümüzdeki süreçte en kısa zamanda Tarım İl Müdürümüz ile görüşeceğiz. Çünkü onların bu noktada onayı gerekiyor. Ondan sonra da bakanlıklarımız, hükümetimiz nezdinde bu işin takibini yapacağız. İnşallah bürokratlarımızın, bakanlarımızın, valimizin, milletvekillerimizin desteğiyle de bu tesisi Karacabey Kurşunlu Mahallesi'ne kazandırmış olacağız" dedi.

Karacabey'de İstanbul'un Fethi'ni andıran görüntü

Karacabey, İstihdam, Atölye, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey'de İstanbul'un Fethi'ni andıran görüntü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:29 Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi
10:28 Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz
10:27 Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi
10:23 Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
Hırsızlık için çarşaf giyen iki erkek, 'Davaro' filmini akıllara getirdi Hırsızlık için çarşaf giyen iki erkek, 'Davaro' filmini akıllara getirdi         
10:35
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: Karacabey'de İstanbul'un Fethi'ni andıran görüntü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement