Karacabey'in 'Spor Adası' gün sayıyor - Son Dakika

Karacabey'de 'Spor Adası' olarak anılan ve bünyesinde spor salonu ile birlikte 7 spor sahasının yer alacağı yerleşkedeki çalışmalarda sona gelindi. Son olarak Atatürk Spor Salonu yıllar sonra yeniden boyandı. Binanın boyasında, Karacabey Belediyespor'un renkleri olan mavi-siyah renkler tercih edildi.

Yakında faaliyete geçecek kafeteryada da özellikler aileler için spor yapan çocuklarını bekleyip hoşça vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturulmuş olacak. 40 dönümlük bir alan üzerinde bulunan yerleşkede şehir stadı, spor salonu, güreş salonu, tenis kortu, basket sahası ve 1'i çim diğeri sentetik olmak üzere 2 açık futbol sahası bulunuyor.

'Sportif şehir' hedefi doğrultusunda, Karacabey'de spora yönelik yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor.

Karacabey'de 'Spor Adası' olarak anılan ve içerisinde ilçe stadı, spor salonu ile birlikte 7 spor sahasının yer alacağı yerleşkedeki çalışmalarda sona gelindi. Son olarak Atatürk Spor Salonu yıllar sonra yeniden boyandı. Binanın boyasında, Karacabey Belediyespor'un renkleri olan mavi-siyah renkler tercih edildi. Yakında faaliyete geçecek kafeteryada da özellikler aileler için spor yapan çocuklarını bekleyip hoşça vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturulmuş olacak.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "35 yıl önce yapılan ilçe stadımızda, Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle gerekli bakımları yapmış ve bu sayede stadımızı daha etkin kullanmaya başlamıştık. Ama stat çevresinde atıl durumda olan alanlar vardı. ve buranın, vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarına olumsuz etkileri olabiliyordu. İşte bu alanlarda, her yaşın spor yapabileceği bir şekilde ve Spor Adası konseptine uygun olarak düzenlemeler gerçekleştirdik. Bölgeyi yürüyüş yolları, koşu yolları ve sosyal alanlarla donattık. Aynı zamanda, Atatürk Kültür Parkı'na komşu oluşu ile Spor Adası'na yürüyüş ve koşu parkurlarını da entegre ettik. Karayolları ile yaptığımız iş birliği kapsamında, burayı alt geçit ile bağlayarak iki parkı bütün haline getirdik" dedi.

Aileler de düşünüldü

Başkan Özkan, çalışmalar tamamlandığında Spor Adası içerisinde bir kafeteryanın da faaliyete geçeceğini belirterek, "Spor müsabakaları haricinde, antrenman sahalarında aileler çocuklarını dışarıda bekliyorlardı. Özellikle onların kullanabileceği bir kafeterya ile oluşturacağımız sosyal alanda, çocukları spor yaparken aileler de daha ferah bir ortamda çocuklarını bekleyebilecek" dedi.

10 farklı branş

Öte yandan, Karacabey'de bulunan Spor Adası 40 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. İçerisinde M. Fehmi Gerçeker İlçe Stadyumunun yanı sıra Atatürk Spor Salonu, sentetik çim futbol sahası, dış çim antrenman sahası, tenis kortu ve açık basketbol sahası ile koşu ve yürüyüş parkurları yer alıyor.

Spor Adası içerisindeki tesisler futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, karate, okçuluk, wushu, kort tenisi gibi 10 farklı branşta aynı anda 417 sporcuya hizmet verebilirken, 4 bin kişilik seyirci kapasitesiyle de göz dolduruyor. - BURSA