Karaçay Şelalesi'nde düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Karaçay Şelalesi'nde düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı

11.07.2022 19:39
Karaçay Şelalesi'nde düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı

Osmaniye'de Karaçay Şelalesi'nde düşerek ayağı kırılan vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de Karaçay Şelalesi'nde düşerek ayağı kırılan vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Piknik için merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay Şelalesi'ne giden M.G, (49) kayalıklarda dengesini kaybederek düştü.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Ambulansın kara yoluyla ulaşamaması üzerine AFAD ve UMKE'den yardım talep edildi.

Ayağı kırıldığı belirlenen M.G, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Osmaniye, Karaçay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaçay Şelalesi'nde düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaçay Şelalesi'nde düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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