Karaçi'de Alışveriş Merkezinde Yangın: 6 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
Karaçi'de Alışveriş Merkezinde Yangın: 6 Ölü, 15 Yaralı

18.01.2026 11:05
Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde dün çıkan ve hala devam eden yangında 1'i itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün yerel saat ile 22.00 sıralarında büyük bir yangın çıktı. Yetkililer, yaklaşık 14 saat boyunca devam eden ve hala devam eden yangında 1'i itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 15 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Ekipler, yapı içindeki aşırı yüksek sıcaklığın içeriye girilmesini ve yangına müdahale edilmesini engellediğini, bu durumun arama-kurtarma çalışmalarını da ciddi şekilde aksattığını bildirdi. Açıklamada, alışveriş merkezinin uygun bir havalandırma sistemine sahip olmadığı ve bu durumun itfaiye ekiplerinin çalışmalarını daha da zorlaştırdığı vurgulandı. Ekiplerin girmekte zorlandığı binada hala mahsur kalan kişilerin bulunduğu düşünülürken, can kaybının artması bekleniyor.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle binada kapsamlı hasar oluştuğunu ve sabah saatlerinde de kompleksin birçok kısmında çökme meydana geldiğini bildirdi. Yangının şiddeti nedeniyle alışveriş merkezi binasında zemin ve asma katların tamamen yandığı, yangının üstteki iki katta devam ettiği bildirildi. Alışveriş merkezi içinde giyim, mutfak eşyaları, parfüm, makyaj malzemeleri, elektronik ürünler ve oyuncaklar satan çok sayıda mağaza bulunduğu biliniyor. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

