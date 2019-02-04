Karadavi'nin Kızı ile Damadının Gözaltı Süresi 13'üncü Kez Uzatıldı

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Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak