Karadeniz alabalığında damızlık stoku sağım çalışması başladı - Son Dakika

Trabzon'da, Ulusal Alabalık Islah Projesi kapsamında Karadeniz alabalığı damızlık stoku sağım çalışmalarına başlandı.
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince Fırtına Deresi'nde yakalanan damızlık alabalıklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Maçka Altındere Şefliğinde oluşturulan sağım merkezine getiriliyor.
Burada oluşturulan birimde alabalıkların sağımı gerçekleştirilerek kapalı devre kuluçka ünitesinde üreme süreci başlayacak.
Sezon boyunca devam edecek çalışmalarla Karadeniz alabalığının sürdürülebilirliğinin devam etmesi amaçlanıyor.
- Kaynak: AA
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