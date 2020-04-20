Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Samsun'da Atakum Belediyesi market ve pazar yeri gibi kalabalık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından 50 bin maskeyi mahalle muhtarları aracılığıyla ilçe sakinlerine dağıtıyor.

Belediye Başkanı Cemil Deveci, nüfus yoğunluklarına göre planlama yaparak ilçedeki 56 mahalle muhtarına maskeleri ulaştıracaklarını, vatandaşların, maskeleri mahalle muhtarlarından temin edebileceklerini belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Havza Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından bugüne kadar 885 kişiye hizmet ulaştırıldığını açıkladı.

Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından 10 gün içinde üretilen 7 bin 500 maskenin ise Havza Belediyesine teslim edildiği bildirildi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.


Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sürüyor.


Polis ekipleri vatandaşları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konularında anons yaparak sık sık uyarıyor.


Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.


Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kastamonu Belediyesi'nce kentin çeşitli sokak ve caddelerinde dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Devrekani Belediyesi ekipleri de pazar yerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Amasya

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini artırdı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında araçlara yönelik uygulamalar yapan ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.


Amasya Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.


Polis ve zabıta ekiplerince kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

Ayrıca, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) da ilçe esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Merzifon TSO Başkanı Dursun Dağdelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşların zarar görmemesi için birçok alanda hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.?

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Çankırı

Çankırı Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuk ve büyüklerin, yaptığı canlı yayınlarla keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarda, evde sağlıklı yaşam ve egzersiz, çocuklar için masal saati ve konser etkinlikleri düzenleniyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Her yaştan vatandaşa hitap eden canlı yayınlar yaptıklarını dile getiren Esen, vatandaşların da memnuniyetlerini sosyal medya üzerinden ilettiklerini ifade etti.

Karadeniz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:44 Kaynak: AA

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