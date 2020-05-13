Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Samsun'da 14 yaş ve altı çocuklara getirilen serbestlik kapsamında, polis ekipleri, ebeveynleri sosyal mesafe, maske gibi tedbirler konusunda uyardı.

Atakum sahil şeridi boyunca yasaklı olan iskele ve sahil yolunda gezilmemesi yönünde uyarı yapan ekipler, yasağın bitmesi ile birlikte sahil şeridini boşaltma çalışmalarına başladı.

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri girişlerinde polis ekipleri maske takmayan vatandaşları uyarıyor.

Öte yandan Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolardaki çalışanlara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı, takımın da bugün idmanlara başlayacağı bildirildi.

Tokat

Tokat'ta Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, koronavirüs salgınına karşı devam eden tedbirler kapsamında, esnaf ve zorunlu haller nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlara maske dağıttı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Devletimizden gayri kimsesi olmayan vatandaşlarımızın yanındayız, yakınındayız. Valiliğimiz koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibimizle vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları için her zaman hazır ve nazırız." ifadelerine yer verildi.

Tokat Belediyesi ise 0-14 yaş çocuklar için uygulanacak sokağa çıkma izni öncesi kentteki tüm parkları dezenfekte etti.

Kastamonu

Kastamonu'da tedbirler kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar sürüyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Cide ve Devrekani Belediyesi tarafından çocukların oyun oynayacağı parklar dezenfekte edildi.

Amasya

Amasya'da berber, kuaför ve güzellik merkezinde tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve zabıta çalışanlarından oluşan 16 ekip, il genelinde 349 berber, kuaför ve güzellik merkezinde tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetim yaptı.



Çalışanların ateş ölçümleri yapılırken, hijyen kuralları ve koruyucu ekipmanlar incelendi, içeriye alınan müşteri sayıları kontrol edildi.



İleride çıkabilecek olası vakalarda temas zincirinin tespiti amacıyla müşterilerin iletişim bilgilerinin kayıt altına alınması sağlandı.

Çorum

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşının İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlara, Çorum Belediyesince leblebi ve Çorum tarihi ile kültürünü anlatan kitaplardan oluşan hediyeler verildi.

Kentte evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Ekiplerce dün, yardım talebinde bulunan 1578 kişinin ihtiyacı karşılandı.

Kent merkezinde polis ekiplerin maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda denetimleri de sürüyor.