Karadeniz'de can pazarı: 4 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Karadeniz'de can pazarı: 4 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

16.07.2022 17:19

Samsun'da 4 kişilik aile serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun'da 4 kişilik aile serinlemek için girdiği Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirdi. Anne, baba ve bir çocuklarının hayati durumların iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, diğer çocuklarının entübe olduğu öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesi Taflan Deresi mevkii sahilinde meydana geldi. Samsun'a başka bir ilden geldiği öğrenilen 4 kişilik Yaşar ailesi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra rüzgarın ve şiddetli dalgaların etkisiyle boğulma tehlikesi yaşayan ailenin yardımına çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar yetişti. Anne Bediha Yaşar (42) kıyıda bulunan vatandaşların denizdekileri yönlendirmesiyle kıyıya getirildi. Baba ve bir çocuğu ise kendi imkanları kendisini kıyıya attı. Diğer çocukları Furkan Yaşar (19) ise bir süre denizde arandı. Cankurtaranlar tarafından denizde baygın halde bulunan Furkan Yaşar kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri aile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi götürdü.

HASTANEDE 15 DAKİKA KALP MESAJI YAPILDI

Hastaneye bilinci kapalı halde getirilen 19 yaşındaki Furkan Yaşar'a doktorlar 15 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen 19 yaşındaki genç entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Anne ve baba ve diğer çocukların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AİLEYİ KURTARANLAR OLAYI ANLATTI

Olaya müdahale eden cankurtaran Murat Kılıç, "Bize sahil güvenlikten ihbar geldi. Bizde hemen arkadaşlarımızla buraya geldik. Geldiğimizde bir kişiyi halk çıkartmıştı. Kıyıda anne vardı. Sonra bize denizde bir kişi daha olduğunu söylediler. Denize baktık kimseye göremedik. Arkadaşlarımızla birlikte daldık, arıyorduk. Ararken halk bize bağırdı. Burada biri var diye. Arkadaşımızı kıyıya çektik. Kıyıya çektiğimizde arkadaşımızın kalbi atmıyordu. 112 ekipleri müdahaleyi yaptı. Toplam 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Biz geldiğimize 2 kişi kendi imkanlarıyla çıkmış. Karadeniz 2 gün güzelse 4 gün bizi yanıltmıyor. Bu havalar çok risklidir. Dalgalı olduğu durumlar çok risklidir. Ben bile vakaya giderken panik yaşadım" dedi.

"ÇOCUK ZATEN TAMAMEN SUYUN İÇİNDE KAYBOLMUŞTU"

Denizde boğulma tehlikesi geçiren anneyi kurtaran Sena Aydoğdu, "Biz diğer kıyıda yüzüyorduk. Bir anda anne, baba ve çocuk olmak üzere girdaba kapıldılar. Girdaba kapılınca burada bir sürü beyefendi vardı. Onlar bağırmaya başladı. Yüzmeyi biliyorsanız gelin kurtarın diye. Bizde kıyıdan yüzerek geldik. Çocuğu göremedik. Çocuk zaten tamamen suyun içinde kaybolmuştu. Annede yüzüstü şekilde bayılmıştı. O bayılınca bizde kıyıya çektik. Çocuğu kurtarmak için geri dönecektik ama görünmüyordu. Daha sonrasında cankurtaranlar geldi. Çocuğu da onlar aldı. Anneyi çıkarttığımızda ağızından sular akıyordu. Onu nefes alması sağladık ama çocuğun durumu kötüydü" diye konuştu.

GENÇLERE TAVSİYEM BU HAVADA DENİZE GİRMEYİN

Olayı gören bir vatandaş, "Ben evde oturuyordum. Ambulans sesleri çok fazla geldi. Bu havada denize girilmez. Gençler dalga ile dalga geçiyorlar. Ambulansların sesini duyunca üzülüyorum diye gelmek istemedim. Gençlere tavsiyem bu havada denize girmeyin" şeklinde konuştu.

(Furkan Abrek Ünal - Ünsal Karka/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de can pazarı: 4 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Karadeniz'de can pazarı: 4 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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