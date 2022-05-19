Karadeniz'de çok konuşulan yunus ölümleri araştırılıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Karadeniz'de özellikle bu yıl daha fazla görülmeye başlayan Yunus ölümlerinin araştırılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Bu doğrultuda Ukrayna'da Ukrayna Deniz Biyolojisi Enstitüsü Deniz Memelileri Laboratuvarında görev yağmakta olan Dr. Karina Vyshniakova'nın da TÜBİTAK bursu ile bir yıllığına davet edildiğini ve çalışmaları birlikte yürüteceklerini açıkladı.

Başlatılan çalışmalar doğrultusunda hem Karadeniz kıyılarındaki sularda yunusların yerel stokları ve uzun mesafeli hareketlerini incelemek için fotoğraflı inceleme çalışması, hem de karaya vuran ölü yunusların ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağı açıkladı. Prof. Dr. Sözen çalışmalara Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümünde görev yapmakta olan Olexiy Yanchukov ve Doktora Öğrencisi Nastassia Uludüz'ün de katılacağını, aynı zamanda bu konuda çalışmakta olan yerli ve yabancı diğer pek çok araştırmacı ile de iletişim halinde olduklarını ve fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Prof. Dr. Sözen ayrıca vatandaşlardan özellikle Batı Karadeniz Bölgesi sahillerinde ölü yunus gören vatandaşların yunusun fotoğrafını çekerek konumu ile birlikte kendilerine gönderirlerse bu önemli çalışmaya çok değerli katkı sağlamış olacaklarını belirtti. Prof. Dr. Sözen, "Ekip olarak üç gün önce Türkali'de kıyıya vuran ve basına da yansıyan ölü yunusu Filyos sahilinde bularak inceleme için dokularını aldık ve araştırmaya başladık. Somut veriler ortaya koydukça sonuçları kamuoyu ile de paylaşacağız. Bu süreçlerde tüm vatandaşlarımızın yardımı önemli olacaktır. Çünkü bu yunusun haberini ilk olarak basından aldık ve sonra yunusun Filyos sahiline sürüklendiği bilgisi Demiryollarında görev yapmakta olan arkadaşımız Özay Özalp Özaydın'dan aldık. Özalp Bey yunusu tren ile hareket halinde fark ediyor ve direk bizi arıyor. Bu bizim çok değeli bir katkı oldu. Sonrasında Filyos'ta yaşamakta olan emekli öğretmen Mehmet Türkçelik Hocamız yunusu kıyıya çekerek sonraki sabah yunusu deniz kıyısında bulmamızı sağladı. Bu bilgiler için tüm bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ölü yunus görenlerin de 05357337654 numaralı telefondan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

(Onur Altındağ/İHA)