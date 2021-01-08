Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: "Korkulacak bir şey yok" - Son Dakika

Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: "Korkulacak bir şey yok"

08.01.2021 09:43

Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: "Korkulacak bir şey yok" Sinop sahilinde topluca kıyıya vuran denizanaları korkuttu.

Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: "Korkulacak bir şey yok"

SİNOP - Sinop sahilinde topluca kıyıya vuran denizanaları korkuttu. Karadeniz'de balıklara zararlı denizanası türlerinin çoğaldığı iddialarına karşın açıklama yapan Sinop Üniversitesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, "Denizanalarının kıyılara zaman zaman gelmeleri doğaldır. Şu an için balık popülasyonunu zarara uğratacak bir durumu söz konusu değildir" sözleriyle içleri rahatlattı.

Sinop sahilinde binlerce denizanasının bir arada olduğu görüldü. Vatandaşlar durumu deniz kirliliğin artmasıyla bağdaştırdı. Durumun 90'lı yıllarda hamsi popülasyonuna verdiği zararla akıllarda kalan türlerin Karadeniz'de artmasından kaynaklı olabileceği akıllara geldi. Uzman görüşüne göre ise şu an için korkulacak bir şey yok. Denizanası ile kirliliğin bir alakası olmadığı gibi zaman zaman bu görüntülerin yaşanması da doğal. Karadeniz'de türlerin popülasyonu dengede seyrediyor. Karadeniz'deki denizanaları da son derece zararsız.

90'lı yıllarda yaşanan zararlı tür istilası ile ilgili bilgi veren Sinop Üniversitesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, "Ancak 'ktenefor' dediğimiz bazı taraklı hayvanlar, jelimsi organizmalar istilacı tür olarak Amerikan gemilerinin sintine sularıyla Karadeniz'e ulaşmış, 90'lı yılların sonuna doğru artmıştır. ve balık popülasyonu azalmıştır. Çünkü bu 'ktenefor' dediğimiz 'mnemiopsis leidyi' adını verdiğimiz tür anormal şekilde balıkların yediği besinlere ortak olmuştur. 'Copepod' gibi küçük canlılara, mikroskobik canlılara zooplanktonik organizmalara ortak olduğundan dolayı, hamsi besin bulamamış ve popülasyonlarında çok bir düşüş olmuş ve milyonlarca lira zarara uğramıştık. Çünkü popülasyon bayağı düşmüştü" dedi.

O yıllarda Karadeniz'e gelen yeni bir türle durumun atlatıldığını ve Karadeniz'de zararlı bir tür olmadığını belirten Prof. Dr. Levent Bat, "Ancak daha sonradan gelen başka bir jelimsi 'beroe ovata' dediğimiz tür bunları tükettiğinden dolayı popülasyon dengesi ve hamsi popülasyonu dengelenmişti. Ancak şunu söylemek gerekiyor bildiğimiz 'aurelia aurita' dediğimiz ve bir de 'rhizostoma pulmo' dediğimiz iki tane denizanası türü vardır. Biri küçük ince, biri de büyükçe ve renkli olan. Renkli olanın tabii ki yüze çarptığı zaman alerjik olan bünyelerde zararlı kızarıklık verebilir. Ama bir Marmara'daki ya da Ege ve Akdeniz'e bulunan zararlı denizanaları burada henüz yaşamamaktadır. Karadeniz'e henüz adaptasyon sağlamamışlardır. Denizanaları ile ilgili olarak özellikle jelimsi organizmalar konusunda bakacak olursak bazı organizmaların zararlı olabildiği söyleniyor. Ancak Karadeniz'de yaşayan denizanalarının herhangi bir yakıcı özelliği ya da sağlığa zararlı bir durumu söz konusu değildir" diye konuştu.

Sinop sahilinde görülen denizanaları ilgili korkulacak bir durum olmadığını ve durumun doğal olduğunu belirten Levent Bat, "Geçenlerde Karadeniz kıyılarına vuran denizanalarının da herhangi bir sakıncası yok. Onlar belki şiddetli rüzgarların etkisiyle gelmiş olabilir. ya da üreme dönemlerinde belli sıcaklıklara doğru geldiklerinden kaynaklı olabilir. Ama onların herhangi bir zararının olmadığını söylemek söz konusudur. Bunlar 'karnivor' hayvanlardır yani etçildirler. Bunlar denizlerdeki küçük zooplanktonik organizmaları tüketiyorlar. Çok aşırı bir şekilde tabi artması iyi bir şey olmayabilir çünkü diğer küçük balıkların besinlerine ortak olduğu için. Ama normal olarak bakıldığında yüzyıllardır vardır. Yine olacaktır. Herhangi bir direkt sağlığa zarar verici şekilde değildir. Özellikle Karadeniz için söylüyorum bunları" şeklinde konuştu.

Karadeniz için ekosistemin dengede olduğunu belirten Prof. Dr. Bat, "Şu anda ekosistem dengesinin iyiye doğru seyrettiğini söyleyebilirim. Karadeniz'in 90'lı yılların başına doğru 'mnemiopsis leidyi' dediğimiz 'ktenefor' türü 'o da bir jelimsi organizma denizanası değil' onların artmaya başlaması tehlikeliydi. Daha sonradan başka bir jelimsi organizma olan 'beroe ovata' 'yine o da yabancı gemilerin sintine sularıyla Karadeniz'e gelmiş' Karadeniz'de çok doğal bir ortam bulmuş ve çok bolda besin bulduklarından yayılmışlardır. 'Beroe ovata' dediğimiz organizmalar 'mnemiopsis leidyi'yi tükettiğinden dolayı zararlı organizmalar azalmışlardır. Onlar da yine dengeye gelmiştir. Dolayısıyla onların tamamen istila edip tekrardan şu an için balık popülasyonunu zarara uğratacak bir durumu söz konusu değildir. Normal denizanalarının da çok büyük boyutlarda zararı söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Şu anki verilerle yapılan çalışmalarla" ifadelerini kullandı.

Panik yapılmaması gerektiğini dile getiren Bat, "Kıyılara zaman zaman gelmeleri doğaldır. Ama tabii ki insanlar ölmüş olarak kıyılara gelen bu canlıları gördüğü zaman bazen panik yapmaktadırlar. Ancak bunların vücutlarının çoğu zaten su olduğu için vücutların güneşi gördükleri zamanda eriyebiliyorlar. Herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece yazın belki yüzme sırasında anormal derecede yoğunlaşırlarsa, özellikle büyük olan yakıcı organelleri bulunan bu denizanaları fiziksel olarak zarar verebiliyor. Özellikle alerjik durumları yüksek olan küçük çocuklarda ya da insanların vücutlarına zarar verebilirler ama öldürücü şekilde Karadeniz'deki türlerin en azından tehlikeli bir boyutu yoktur" sözlerine yer verdi.

Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: Korkulacak bir şey yok
Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: Korkulacak bir şey yok
Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: Korkulacak bir şey yok
Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: Korkulacak bir şey yok

Denizanası, Karadeniz, Balık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: 'Korkulacak bir şey yok' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı yargılanma korkusu sardı! Kendisi ve ailesi için özel af çıkaracak Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi         
09:31
Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı         
08:33
Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış         
08:14
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor         
07:40
ABD'li senatörün ABD'li senatörün "Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi         
07:36
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık         
00:02
Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor         
23:27
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 09:53:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: "Korkulacak bir şey yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei