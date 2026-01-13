Karadeniz'de İki Petrol Tankerine Dron Saldırısı - Son Dakika
Karadeniz'de İki Petrol Tankerine Dron Saldırısı

13.01.2026 22:18
Karadeniz'de iki petrol tankerine dron saldırısı düzenlendi, mürettebat güvende, yangın söndürüldü.

Karadeniz'de Rusya kıyısındaki bir terminale doğru seyir halinde olan 2 petrol tankerine dron saldırısı düzenlendi.

Karadeniz'de petrol tankerleri dronların hedefi oldu. Tankerler, Kazakistan'ın uluslararası pazarlara ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin yüklendiği Rusya'nın Novorossiysk kenti yakınlarındaki Yuzhnaya Ozereyevka Terminali'ne doğru seyir halinde olduğu sırada dron saldırısına uğradı. Kazakistan Enerji Bakanlığı, Matilda ve Delta Harmony adlı tankerlerin dron saldırısına uğradığını doğruladı. Saldırıların kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Yunanistan merkezli Delta Tankers, Delta Harmony tankeri hakkında yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrulayarak, tüm mürettebatın güvende olduğunu, gemide çıkan yangının söndürüldüğünü ve deniz kirliliği bildirilmediğini belirtti. Delta Tankers, saldırı sonrasında geminin kendi gücüyle bölgeden ayrıldığını ifade etti. Delta Tankers, ayrıca filolarında yer alan Delta Supreme adlı tankerin söz konusu saldırıdan etkilenmediğini belirterek, sektör ve ticaret kaynaklarının daha önce bu geminin de saldırıya uğradığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Yunanistan merkezli Thenamaris şirketi ise Matilda tankeri hakkında yaptığı açıklamada, tankerin iki dron tarafından vurulduğunu ifade ederek, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve gemide ufak çaplı hasar meydana geldiğini aktardı. Thenamaris, geminin seyir gücüne sahip olduğunu ve bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Thenamaris, ayrıca filosunda yer alan Freud adlı tankerin saldırIya uğradığına yönelik iddiaları yalanladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Denizcilik, Karadeniz, Ekonomi, 3-sayfa, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
