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Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ - Son Dakika

Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ

10.12.2021 09:53

Son dakika gündem haberi: DOĞU Karadeniz'de son haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahçelerde yakılan anız, rüzgarın da etkisiyle örtü ve orman yangınlarına neden oldu.

DOĞU Karadeniz'de son haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahçelerde yakılan anız, rüzgarın da etkisiyle örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Küresel iklim değişikliği nedeniyle lokal ve şiddetli yağışlarla yaz döneminde sellere teslim olan bölgede, önceki gün 22 farklı noktada çıkan yangınlarda da yerleşim alanları, tarım ve orman arazileri zarar gördü.

Doğu Karadeniz'de yazın küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu, can ve mal kayıpları yaşandı. Derelerin taştığı, yerleşim ve tarım arazilerinin zarar gördüğü, alt ve üst yapıda hasarın oluştuğu bölgede, kış dönemine girilmesine rağmen, son haftalarda bu kez de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Sıcak havalarda bahçelerde yakılan anız, rüzgarın da etkisiyle örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Trabzon ve Rize'de önceki gün 22 farklı noktada çıkan yangınlarda yerleşim alanları, tarım ve orman arazileri zarar gördü. Sıcak hava dalgasının sürdüğü bölgede anız ateşi yakılmaması yönünde vatandaşlar uyarılıyor.

'GÜNEYLİ SICAK RÜZGARLARDA YANABİLİRİZ'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, güneyli sıcak rüzgarların estiği dönemde en ufak kıvılcımın bile yangınlara sebep olabileceğini belirterek, "Bu rüzgarlar estiği zamanlarda Karadenizli hemşehrilerimin ateşle asla oynamaması gerekiyor. Çünkü rüzgarlar doğaya fön çekmiş, her şey kağıt gibi kurumuş. Eskiden yere attığınız bir izmarit hiçbir yeri yakmazken bu zamanda bütün ormanı yakabiliyor. En ufak bir anız ateşi, bacadan çıkacak kıvılcımla her tarafı yakabilirsiniz. Fön rüzgarlarını unutmayın. En sıcak yerler kıyılara yakın bölgeler olacağı için yamaçların dibinde çıkan bu yangınlar, yamaçlardan yukarı doğru çok hızlı ilerliyor. Ateş, alev yükseldiği zaman önündeki bitki örtüsünü kurutuyor, ön ısıtma yapıyor. Denizden gelen meltemle alevler körüklenerek bütün dağları, yamaçları bir anda yakabiliyor. O yüzden dikkat. Güneyli sıcak rüzgarlarda yanabiliriz. Bu gibi günlerde dışarıda anız, çer, çöp, ateş yakmak, mangal yapmak çok tehlikeli. Ormanlarımızı yakarız, sonra pişman oluruz? diye konuştu.

'LODOS YANGINLARI TETİKLEDİ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili de son günlerde Doğu Karadeniz'de etkili olan rüzgarın yangınları tetiklediğini söyledi. Prof. Dr. Bilgili, 'Yangının çıkması için 3 temel unsur söz konusudur. Birisi yanıcı maddeler, birisi oksijen, diğeri de tutuşma sıcaklığı dediğimiz yangının çıkabilmesi için gerekli olan faktör. Bölgemiz yeşildir, yangının çıkması düşünülmeyebilir ancak sonbaharda yaprakların dökülmesiyle birlikte orman zemininde çok yoğun bir yaprak örtüsü meydana geliyor. Bu örtünün tutuşabilmesi için neminin belli bir derecenin altına düşmesi gerekiyor. Lodos dediğimiz kuru, sıcak fön rüzgarlarının bölgemizde 3-4 gün süre devam etmesi sonucunda yanıcı maddedeki nem oldukça düşüyor. Düştüğü zaman zaten bölgemizde bu zamanlarda vatandaşın bahçe temizliği veya kesim artıklarını bertaraf etmek için yakmalar yaptığını biliyoruz. Maalesef bu yakmalar bahçe dışına da sıçrayabilerek orman yangınlarını tetikleyebiliyor' dedi.

Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ
Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz, Öğretim Üyesi, Tarım, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KARADENİZ'DE SELDEN SONRA YANGIN TEHLİKESİ - Son Dakika


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