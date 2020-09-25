Karadeniz'deki palamut bereketi balık fiyatlarını düşürdü - Son Dakika

Karadeniz'de yaşanan palamut bereketi, tezgahlarda satılan balık fiyatlarına da olumlu yansıdı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balık satıcısı Muhittin Akdemir, AA muhabirine, palamudun tanesini büyüklüklerine göre 3 ila 7,5 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunduklarını söyledi.
Karadeniz'de palamudun bol şekilde avlandığını belirten Akdemir, "Şu anda Karadeniz'in her tarafında kısım kısım palamut avlanıyor. Palamudun en irisini 500-700 gram aralığında 7,5 liradan satıyoruz. Kasaya 14 adet giriyor. Daha küçüklerini 5 liraya, 3 liraya kadar satışa sunuyoruz. Vatandaşlar balık fiyatlarından memnun." dedi.
Akdemir, balık bolluğunun devam etmesini beklediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:15 - Kaynak: AA
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