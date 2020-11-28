Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı - Son Dakika

Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı

28.11.2020 14:27

Batı Karadeniz Bölgesi'nde bol miktarda avlanan Karadeniz hamsisi, en lezzetli dönemini yaşıyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde bol miktarda avlanan Karadeniz hamsisi, en lezzetli dönemini yaşıyor.

Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor.

Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, limana palamut, lüfer, çinekop ve hamsiyle dönüyor.

Özellikle bol miktarda hamsi avlayan balıkçılar, bu balık türünün denizin soğumasıyla yağlandığını ve kasım sonu itibarıyla şubat ayının ortalarına kadar en lezzetli dönemine ulaştığını belirtiyor.

"Bu aylar hamsinin en lezzetli olduğu dönem"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, 1 Eylül'de başlayan sezonun geçmiş yıllara oranla daha bereketli geçtiğini söyledi.

Hafta başından itibaren hava koşullarının düzelmesiyle Karadeniz'in her bölgesinde hamsi avcılığının yapıldığını dile getiren Karakaş, "Havaların düzelmesiyle çok olmasa da tekrar palamut avcılığı başladı. O da tezgahlarda yerini aldı. Hamsi mevsimi şu anda. Tezgahlarımızda 15 lira civarında satışı yapılıyor. Çok iri ve çok ince olmamakla beraber tam bir Karadeniz hamsisi. Bir aksilik olmazsa yarından itibaren Akçakoca ve Zonguldak kesimlerinde de bol miktarda bekliyoruz. Akçakoca Limanı'ndan bol bol hamsi çıkacak. Bunun da tezgah fiyatlarına yansıyacağına eminiz." diye konuştu.

Karakaş, balıkçılığın hava koşullarına göre süren bir meslek kolu olduğunu ve havanın soğumasıyla denizin de istenilen soğukluğa ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hamsi de deniz soğudukça yağlanır. Zaten aralık ve ocak aylarını hamsinin en çok tüketildiği mevsim olarak her zaman dile getiriyoruz. Özellikle bu aylar hamsinin en lezzetli olduğu dönem. Dünyanın en değerli balığı olan Karadeniz hamsisinin tüketilmesini tavsiye ederiz. Denizin 1-2 derece daha soğumasını bekliyoruz lakin yeterli soğuklukta şu anda. Hamsinin de tüketimi oldukça keyifli durumda."

Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı
Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı
Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı
Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri parçaladı! Otomobilin havada takla attığı anlar kamerada CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti         
14:13
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi         
11:50
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi         
10:43
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor         
08:06
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 14:59:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei