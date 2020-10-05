Karadeniz'in ilçe belediye başkanları sosyal medya analizleri açıklandı - Son Dakika

Karadeniz'in ilçe belediye başkanları sosyal medya analizleri açıklandı

Karadeniz Bölgesi ilçe belediye başkanları sosyal medya analiz raporlarına göre, Ordu'dan iki belediye başkanı bir ve ikinci oldu.

Karadeniz'in ilçe belediye başkanları sosyal medya analizleri açıklandı, System.String[]

Karadeniz Bölgesi ilçe belediye başkanları sosyal medya analiz raporlarına göre, Ordu'dan iki belediye başkanı bir ve ikinci oldu. Raporlara göre, Samsun'dan 5 ilçe belediye başkanı da ilk yedi içinde yer aldı.

Teleskop adlı araştırma şirketine her ay düzenli olarak yaptırılan ilçe belediye başkanları sosyal medya analiz raporları açıklandı. Eylül ayı Karadeniz Bölgesi ilçe belediye başkanları Twitter, Facebook ve İnstagram'ın baz alındığı sosyal medya analiz raporlarına göre, Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar toplamda 100 bin 385 etkileşim ile birinci sırada yer alırken, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe 82 bin 732 etkileşim ile ikinci, Samsun'un Çarşamba ilçesi Belediye Başkanı Halit Doğan ise 80 bin 253 etkileşim ile üçüncü oldu.

Raporlara göre ayrıca, Samsun Tekkeköy Belediye Başkan Başkanı Hasan Togar 48 bin 349 etkileşim ile dördüncü, Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci 48 bin 54 etkileşim ile beşinci, Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç 38 bin 354 etkileşim ile altıncı ve Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise 37 bin 566 etkileşim ile yedinci sırada yer aldı. - ORDU

Karadeniz'in ilçe belediye başkanları sosyal medya analizleri açıklandı

Karadeniz Bölgesi, Sosyal Medya, Samsun, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karadeniz'in ilçe belediye başkanları sosyal medya analizleri açıklandı - Son Dakika


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