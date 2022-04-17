Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı

17.04.2022 23:46
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçalarının düşmesi, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçalarının düşmesi, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Bu nedenle, kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.

Öte yandan olay sırasında kara yolundan geçen bir otomobilde kaya parçalarının çarpması nedeniyle hasar oluştu.

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Karadeniz Sahil Yolu, Kemalpaşa, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı - Son Dakika


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