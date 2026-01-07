Karadeniz ve Ege'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Karadeniz ve Ege'de Fırtına Uyarısı

07.01.2026 19:17
Meteoroloji, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ege'de kuvvetli fırtına bekliyor, dikkatli olun.

Batı ve Doğu Karadeniz, Marmara, Kuzey ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, doğuda ise akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra batıda, cuma günü akşam saatlerinden sonra doğuda etkisini kaybedecek.

Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın Sinop-Bafra kıyılarında sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden, Giresun kıyılarında öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın Sinop-Bafra kıyılarında aynı gün öğle saatlerinden sonra, Giresun kıyılarında aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de halen devam eden fırtına, güney ve güneybatı, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Güney Ege'de devam eden fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, yarın akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı, cuma öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

