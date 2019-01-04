Karagöl Tabiat Parkı, Güzelliğiyle Dikkat Çekiyor

Beypazarı
ilçesinde bulunan Karagöl
Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.
İlçeye 28 kilometre mesafede 1500 rakımda çam ormanlarıyla kaplı tabiat parkı, özellikle kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Çevresinde yürüyüş yolları ve bungalov evler bulunan parkta özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, vatandaşların doğal güzellikleri görmelerini sağlamak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bölgeye ulaşımın kolay olduğunu anlatan Kaplan, şöyle konuştu:
"Yayla, yüksekliği ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Biz de bu yüzden burasına önem veriyoruz. Yaylada dinlenebilirsiniz ya da gölün çevresinde tur atabilirsiniz. ATV motorları ile çevre gezisinde bulunabilirsiniz. 4 bungalov ev ve bir misafirhane ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkese burayı görmeyi tavsiye ediyorum."