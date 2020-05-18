Karagöz ve Hacivat sosyal medyadan evlere misafir oluyor - Son Dakika

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da doğup dünya çapında üne kavuşan, ramazan ayının seyirlik eğlencelerinden geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu sene izleyicileriyle sosyal medyadan buluşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi'nde, Osman Ezgi ve Tayfun Özeren'in hazırladığı gölge oyunları, ramazan boyunca pazartesi ve cuma günleri sosyal medya aracılığıyla evlere misafir oluyor.

Her gösteride farklı konuların işlendiği, zaman zaman eğlendiren, zaman zaman düşündüren oyunlar, çocuklar ve büyüklerden yoğun ilgi görüyor.

Karagöz-Hacivat sanatçısı (hayali) Osman Ezgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır bu oyunla bütünleştiğini söyledi.

Daha önce gösterilerinin, haftanın 5 günü merkezlerindeki salonlarda yapıldığını belirten Ezgi, Kovid-19 sürecinde ise çalışmalarını sosyal medya aracılığıyla yürüttüklerini ifade etti.

Karagöz ve Hacivat oyununun geçmişinin 14'üncü yüzyıla dayandığını anlatan Ezgi, "Kentimizle özdeşleşen bu oyunu yaşatmak bizim için önemli. Yüzyıllardır insanlar bu gölge oyununu ramazan eğlencesi olarak görmüş. Bu oyunun farklı bir havası var. Perdede insanlara, 'Ramazan berekettir, paylaşmaktır' mesajlarını daha iyi verebiliyorsunuz." diye konuştu.

Talep olursa salgın sürecinden sonra da yayın devam edecek

Osman Ezgi, bu gösterilerin eskiden meydanlarda, kahvehanelerde ve salonlarda oynatıldığını ancak artık cep telefonlarına kadar indirgendiğini vurguladı.

Karagöz-Hacivat oynatanların, gösteriyi nerede yaparlarsa yapsınlar oyundaki duyguyu yaşadığını dile getiren Ezgi, şöyle devam etti:

"Ramazan ayında Karagöz-Hacivat bir başka oluyor. İzleyenler de aynı zevki alıyordur. Sosyal medya yayınlarımıza çok yoğun ilgi var. Güzel tepkiler alıyoruz. 'Bir çocuğa, bir insana bile ulaşsak bizim için kardır' diye düşünerek başlamıştık. Bu süreçte insanları bu tür şeylerden mahrum bırakmamak gerekiyor. Talep olursa salgın süreci bitse bile yayınlara devam edebiliriz."

Ezgi, Instagram'da "@bursamuze" hesabından yapılan canlı yayınları kaçıranların, sonrasındaki 24 saat boyunca gösteriyi istediği an izleyebileceğini sözlerine ekledi.