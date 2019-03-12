Karagümrükspor Taraftarları, Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'ı Coşkuyla Karşıladı
1 saat önce
Seçim çalışmaları kapsamında Karagümrük Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.
Seçim çalışmaları kapsamında Karagümrük Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Fatih
Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan
, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün
Turan, esnaf ziyaretlerini Silivrikapı
Caddesi'nde sürdürdü. Esnafla sohbet eden Turan, yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ardından Karagümrük Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, ellerinde meşalelerle Başkan adayı Turan'ı takımlarının şarkılarıyla karşıladı. Daha sonra Turan, dernek binasına girerek Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma
ve Karagümrük Taraftarlar Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz'dan takım ve dernek hakkında bilgi aldı. Başkan adayı Turan'a AK Parti
Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve MHP
Fatih İlçe Başkanı Sertel Selim
eşlik etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:14 Kaynak: İHA
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