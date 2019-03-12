Son Dakika Haberleri: Karagümrükspor Taraftarları, Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'ı Coşkuyla Karşıladı

Karagümrükspor Taraftarları, Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'ı Coşkuyla Karşıladı

1 saat önce

Seçim çalışmaları kapsamında Karagümrük Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

Karagümrükspor Taraftarları, Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'ı Coşkuyla Karşıladı, System.String[]
Seçim çalışmaları kapsamında Karagümrük Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, esnaf ziyaretlerini Silivrikapı Caddesi'nde sürdürdü. Esnafla sohbet eden Turan, yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ardından Karagümrük Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, ellerinde meşalelerle Başkan adayı Turan'ı takımlarının şarkılarıyla karşıladı. Daha sonra Turan, dernek binasına girerek Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Karagümrük Taraftarlar Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz'dan takım ve dernek hakkında bilgi aldı. Başkan adayı Turan'a AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve MHP Fatih İlçe Başkanı Sertel Selim eşlik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Fatih, Güncel
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