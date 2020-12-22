, KaraKartallılara yeni sezon formalarda yüzde 20 indirim - Son Dakika

, KaraKartallılara yeni sezon formalarda yüzde 20 indirim

22.12.2020 10:51
, KaraKartallılara yeni sezon formalarda yüzde 20 indirim, System.String[]

Vodafone KaraKartal üyeleri, 2020-2021 sezonu Adidas Beşiktaş formalarını, Kartal Yuvası mağazaları ve www.kartalyuvasi.com.tr'den salı ve cuma günleri yüzde 20 indirimli alabilecek.

Vodafone KaraKartal üyeleri, 2020-2021 sezonu Adidas Beşiktaş formalarını, Kartal Yuvası mağazaları ve www.kartalyuvasi.com.tr'den salı ve cuma günleri yüzde 20 indirimli alabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone KaraKartal üyelerine salı ve cuma günleri Kartal Yuvası mağazaları ve www.kartalyuvasi.com.tr'den 2020-2021 sezonu Adidas Beşiktaş forma alışverişlerinde yüzde 20 indirim sunulacak.

Kampanyaya kamp ve antrenman ürünleri gibi diğer ürünler de dahil olacak. Akatlar Kartal Yuvası hariç tüm Kartal Yuvası mağazalarında geçerli olacak kampanyadan yalnızca aktif Vodafone KaraKartal üyeleri yararlanabilecek. Kampanya, 18 Aralık 2020 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya dahilindeki indirim oranı tek seferde 175 lira - 400 lira arası alışverişlerde kullanılabilecek.

Beşiktaş JK'ya 13 milyon lirayı aşkın ek katkı

Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone'un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 9 ve 13 liralık destek paketlerinin yanı sıra "1903 KaraKartal Destek Paketi" ile de takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1, 2 ve 3 GB'lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK'nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 250 MB, 500 MB ve 750 MB oranında Galibiyet Primi, çekilişle VIP dahil hediye maç bileti, çekilişle hediye imzalı forma, çekilişle antrenman ve kamp ziyaretleri, çekilişle çocuğunu maç önü seremonisine çıkarma hakkı, çekilişle takımla birlikte deplasmana seyahat ve indirimli müze gezisi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına sahip oluyor. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK'ya bugüne kadar 13 milyon lirayı aşkın ek katkı sağlandı.

Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi'ne katılmak için "BJK1903" yazarak 1903'e SMS gönderebiliyor ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasından başvurabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone mağazasına başvurması gerekiyor.

Beşiktaş, Vodafone, Adidas, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , KaraKartallılara yeni sezon formalarda yüzde 20 indirim - Son Dakika Ekonomi


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