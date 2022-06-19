Karakeçili'de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Karakeçili'de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

19.06.2022 10:55
Karakeçili'de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, tüm Türkiye'yi gezmek için yola çıktıklarını söyledi.

Öztürk, 2023 yılında yapılacak seçimlere dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"6 artı bir, HDP'nin de içinde olduğu bir yapı da aday çıkartacak. Bu yüzyılın en önemli seçiminde devlet ve milletin bekası için Türk milletine sevdalı Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Türkiye'nin sigortası MHP, mecliste güçlü olmalı. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye milletin huzuru için mücadelemiz devam edecek. Şu anda Türk savunma sanayii yüzde 80'in üzerinde yerliliğe ulaştı. Türkiye'nin her tarafı ateş çemberi. Bizim insanımız basiretlidir ve Cumhur İttifakı'na destek vereceğinden eminim."

Karakeçililere müjde veren Öztürk, doğal gazın 2023 yılında ilçeye geleceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir de ilçede yapılan çalışmalar hakkında partililere bilgi verdi.

Toplantıya, MYK üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, Prof. Dr. İbrahim Uzun ve Abdullah Bahadır Alperen, İl Başkanı Murat Abalı, Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Karakeçili, Kırıkkale, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakeçili'de 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karakeçili'de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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