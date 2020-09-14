Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili Açıklaması - Son Dakika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe 7. Olağan Kongresindeki konuşmasında tüm siyasi teşkilatlanma olarak birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını söyledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli AK Parti Karaköprü İlçe 7. Olağan Kongresine katıldı. Karaköprü Yasem Kültür ve Kongre Salonunda yapılan kongreye Baydilli'nin yanı sıra AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Halil Özşavlı ve Zemzem Gülender Açanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile il ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle gerçekleşen kongrede AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan güven tazeleyerek tekrar ilçe başkanı seçildi. Kongre Divan Başkanlığı'nı İl Koordinatörü Orhan Karasayar yaparken açılışta Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, İstiklal Marşı ile kongrenin açılışı yapıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı konuşmada yeniden seçilerek güven tazeleyen İlçe Başkanı Sait Ağan'ı ve yeni yönetimini tebrik ederken, önceki yönetimde görev alan teşkilat üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Baydilli, "Biz ilçe teşkilatımızla, milletvekillerimizle, meclis üyelerimizle birlikte ilçemizi kalkındırmak için çok çalıştık ve meyvesini de seçimlerde vatandaşımızdan yüzde 58 oy alarak topladık. Karaköprü ilçemiz Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ilçesi ve biz bu büyümenin verdiği yükümlülüğün bilinciyle birlikte ilçeyi ilmek ilmek işleyerek hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek adına çalımalar, projeler yürütüyoruz. Bitmiş olan projelerimizin açılışını pandemi nedeniyle yapamadık ancak en kısa sürede hizmete sunacağız. Yeşil alan oranımızla yemyeşil bir Karaköprü oluşturmaya çalışıyoruz.

Kongrede protokol konuşmalarının, faaliyet raporu ile bütçenin okunmasının ardından oylamaya geçildi. Mevcut İlçe Başkanı Sait Ağan tekrar ilçe başkanlığına seçildi. - ŞANLIURFA