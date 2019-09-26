Karaköprü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

Tff 3. Lig 1. Grup temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 5. haftasında sahasında oynayacağı Çatalcaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Tff 3. Ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 5. Haftasında sahasında İstanbul temsilcisi Çatalcaspor'u ağırlayacak. Kırmızı siyahlı ekip karşılaşmadan galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.



Teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karaköprü ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Karaköprü Belediyesporlu futbolcular Çatalcaspor maçında da galip gelmek ve lige yaptığı iyi başlangıcı devam ettirmeyi hedefliyor.



29 Eylül Pazar günü saat 15.00'te başlayacak olan karşılaşma Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanacak ve maçı Kocaeli Bölgesi Hakemi Ömer Kocabey yönetecek. - ŞANLIURFA