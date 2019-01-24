Karaköprü Belediyespor Gözünü Yomra'ya Dikti
1 saat önce
Karbel Karaköprü Belediyespor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kırmızı siyahlı ekipte tek hedef galibiyet olarak belirlendi.
Karbel Karaköprü
Belediyespor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kırmızı siyahlı ekipte tek hedef galibiyet olarak belirlendi. TFF
3. Lig 1. Grupta mücadele eden Şanlıurfa
ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 19. Hafta maçında Cumartesi günü deplasmanda Trabzon
ekibi Yomraspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı siyahlı ekip maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çalışmayla tamamlarken, yarın Trabzon'a hareket edecek.
Teknik Direktör Hüseyin Dağ
yönetiminde hazırlanan Karaköprü ekibi deplasmanda Yomraspor'u yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Dağ maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için gerek mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını dile getirdi.
Yomra İlçe Stadında oynanacak olan maç saat 13.00'te başlayacak ve karşılaşmayı İstanbul
bölgesi hakemi Erdoğan Özkaya
yönetecek. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
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