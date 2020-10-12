Karakurt HES Barajı nedeniyle yeniden yapılan grup köy yolunda sona gelindi - Son Dakika

Karakurt HES Barajı nedeniyle yeniden yapılan grup köy yolunda sona gelindi

12.10.2020 11:03

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) su tutup mevcut yolu kapatması nedeniyle yeniden yapımına başlanan grup köy yolunun büyük bölümü tamamlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) su tutup mevcut yolu kapatması nedeniyle yeniden yapımına başlanan grup köy yolunun büyük bölümü tamamlandı.

İlçeye 28 kilometre uzaktaki, Aras Nehri'nin geçtiği Karakurt köyünde, Devlet Su İşleri tarafından 2014'te inşasına başlanan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanmasıyla, 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlandı.

Eski Kars- Erzurum kara yolu ile grup köy yollarının su altında kalmasıyla, Mescitli, Belencik ve Beşyol köyüne ulaşım sağlayan grup köy yolu yeniden inşa ediliyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler, grup köy yollarında incelemede bulundu.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakurt Barajı'nın ülke ve bölge ekonomisi için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Baraj yapıldıktan sonra Sarıkamış-Karakurt bölgesindeki bazı köylerin Sarıkamış ve Kars ile bağlantısının kesildiğini anlatan Öksüz, şöyle konuştu:

"Köylerimizin ulaşımı sağlamak için yeni bir yol yapımına başlandı. Bu yol toplamda 21 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometresi yapılmış durumda. Bu yol birinci kalitede, standardı yüksek nitelikte. Yaklaşık 20'ye yakın köyümüz bu yoldan istifade edecek. Biz bir yatırım yaparken vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Bu yolla vatandaşımızı mağdur etmemenin gurur ve sevincini yaşıyoruz."

Milletvekili Arslan ise Karakurt Barajı nedeniyle köylülerin mağdur olmaması adına olağanüstü bir mesai harcadıklarını dile getirdi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Sarp arazide sıfırdan bir yol yapıldı. Bu normal grup köy yolundan daha geniş ve asfalt olarak yapıldı. Barajın Sarıkamış tarafında kalan kısmında yine yaklaşık 8 kilometrelik, 7 kilometresi sıfır olmak üzere yeni yol yapıldı. Onun da asfaltı bitti. Ayrıca Mescitli köyüne bağlantı anlamında yaklaşık 7 kilometre yol kalmış ki onun da altyapısında çalışma devam ediyor, birkaç gün içinde asfaltı bitmiş olacak. Yani 21 kilometre yüksek standartta asfalt yola kavuşmuş olacak."

Yunus Kılıç ise Kars'ın bazı illere göre çok iyi hizmet aldığını anlatarak, "Merkezi hükümetin imkanlarını buraya getiriyoruz. Valimiz, Özel İdare, belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, bütün ekiplerimizle, teşkilatlarımızla insanımıza hizmet getiriyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, daha sonra Osman Yüce Kayak Tesisleri'ndeki konaklama alanında devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.

Öksüz ve beraberindekiler, ardından Kars-Erzurum kara yolunda yapılan İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Kalekol"da incelemelerde bulundu.

Karakurt HES Barajı nedeniyle yeniden yapılan grup köy yolunda sona gelindi
Karakurt HES Barajı nedeniyle yeniden yapılan grup köy yolunda sona gelindi
Karakurt HES Barajı nedeniyle yeniden yapılan grup köy yolunda sona gelindi
Karakurt HES Barajı nedeniyle yeniden yapılan grup köy yolunda sona gelindi

Sarıkamış, Karakurt, Kars, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karakurt HES Barajı nedeniyle yeniden yapılan grup köy yolunda sona gelindi - Son Dakika

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