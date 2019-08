Karalar: "Çalışanlarına maaş ödeyemeyen bir belediye başkanı olmayacağım"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışanlarının geriye dönük alacaklarını ödemek için borçlanma talebinde bulunduğunu belirterek, bu talebinin siyasi nedenlerle Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedildiğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesinde 'Bayramlaşma Töreni' gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bürokratlar ve belediye çalışanları bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Karalar, bayramların insanların birbirlerini hatırladığı, küskünlüklerin unutulduğu günler olduğunu belirterek, "Türkiye'nin artık kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ülkemizde artık barış ikliminin tesis edilmesi gerekiyor. Seçim sürecinde de bizim dilimiz, mesajlarımız hep bu yöndeydi. Çünkü insanlar artık didişmekten, kavgadan yoruldular" diye konuştu.



"Kötü iş yapana parasını ödemeyeceğiz"



Başkan Karalar, çalışanlarına maaşlarını zamanında ödeyen, vatandaşına hizmet edebilen, köyden kurtarılmış modern bir Adana fikrinin olduğu bir belediye hayal ettiğini kaydederek, "Ben şikayeti seven bir adam değilim ancak çalışanlarımın ve halkımın bir şeyleri bilmesi gerekiyor. Eğer kontroller gerektiği gibi yapılmazsa, ihale verdiğimiz müteahhitlerin yaptığı işler takip edilemezse oradan çokça bozuk işler çıkar. Bize kötü iş yapan müteahhide parasını ödemeyeceğiz. Eğer doğru iş yapmazlarsa paralarını alamayacaklarını bilecekler. Ben sizlerin parasını çarçur etmem" ifadelerini kullandı.



"Yeni yıla kadar gelir gidere denk olacak"



Adana Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayından bu yana gelir ve gider farkını değerlendiren Başkan Karalar, Mart ayında farkın yaklaşık 80 milyon lirayken belediyenin devralındığını, kademeli olarak bu farkı düşürdüklerini kaydetti. Nisan ayında 72 milyon 876 bin 412 lira olan gelir gider farkının Mayıs ayında 28 milyon 848 bin 706 liraya düştüğünü, Haziran ayında 13 milyon 299 bin 998 liraya gerilediğini belirten Başkan Karalar, şunları söyledi:



"Gelir gider açığını gün geçtikçe azaltıyoruz. Muhtemelen Temmuz ayında da bu fark, 10 ila 12 milyon liraya kadar düşecek. Hedefim Aralık veya Ocak ayında Büyükşehir Belediyesinde gelir ve gideri denk haline getirmek. Ben, maaş ödeyemeyen bir belediye başkanı olamam. Geçtiğimiz günlerde borçlanma talebinde bulunduk ancak meclisten geçmedi. Ben mecliste 'Çalışanlarımızın geriye dönük alacakları, bayram ikramiyesi ve harçlıkları var. Biraz da müteahhitlere ödeme yapalım' dedim ancak ne yazık ki siyaset işin için girince bu talebim reddedildi. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu kararı ben tek başıma alamıyorum."



Kurban Bayramı harçlığı 600 TL



Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara da değinen Karalar, "Hiç kimse çalışanını işten çıkarmak ister mi? Bu dünyanın en kötü şeyi ancak eğer işçiye ödeyecek paranız yoksa tedbir almak zorundayız. 2 buçuk milyon Adanalı, benden hizmet bekliyor. Seyhan'dayken taşeronlara bayramlarda daha fazla harçlık vermek için çaba gösteriyorduk. Mevcut belediye başkanı yapıyor mu, bilmiyorum. Geçtiğimiz bayramda çalışanlarıma ikramiye veremediğim için çok üzülmüştüm. Bu bayramda 600 lira harçlık vereceğim" diye konuştu.



Çalışanlarından işlerini iyi yapması temennisinde bulunan Karalar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Elinizden geldiğinin en iyisini yapın. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.



Konuşmaların ardından salonun fuayesine geçen Başkan Karalar belediye çalışanlarıyla tek tek selamlaşarak bayramlaştı. - ADANA

