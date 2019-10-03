Karaman 700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak

700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak

KARAMAN'da bir kişinin bahçesinde bulunan 7 metre çapındaki 700 yıllık olduğu değerlendirilen ceviz ağacı, Ermenek Belediyesi tarafından koruma altına alınacak.

Ermenek'te bölgedeki ceviz ağaçlarının değerlendirilmesi için düzenlenen çalıştaya katılan heyet, kentteki ceviz ağaçlarını incelemede bulundu. Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu'nun eşliğinde yapılan incelemede Osman Mazlum'un bahçesindeki yaklaşık 7 metre çapındaki ağaç dikkat çekti. Heyet. bu ağacın yaklaşık 700 yıllık olduğunu belirtti. Bunun üzerine ağacın Ermenek Belediyesi tarafından koruma altına alınmasına karar verildi. Heyette bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, yurdun dört bir köşesinde ceviz ağaçlarına rastladıklarını belirterek Anadolu'nun bir ceviz bahçesi olduğunu belirtti. Ermenek'teki ceviz ağacının da yaklaşık 700 yıllık olduğunu ifade eden Karadeniz, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde de 600-700 yıllık ceviz ağacı var. Valilik o ağaçları koruma altına aldı. Gelecek nesillere buralarda ceviz ağacı ormanlarının olduğunu söylemek adına bunlar çok önemli. Çünkü yapılan kazı çalışmalarda Kuzey Anadolu'nun tamamında 15 milyon yıl öncesinde ceviz ağaçlarının olduğunu belirlendi. Tabi birçok doğal afetler, yangınlar ve savaşla bu değerli varlıkları zamanla yok etti. Ama ayakta kalan böyle güzel örnekler var. Bu ceviz ağacı en az 700 yaşında. Bunu gelecek nesillere aktarmak için koruma altına almamız gerekiyor. Ermenek Belediyemizde bunu koruma altına alacağını belirtti. diye konuştu.