Son Dakika Haberleri: Karaman-başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı-arşiv
Son Dakika Güncel Karaman-başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı-arşiv - Son Dakika

Karaman-başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı-arşiv

7 saat önce

Başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandıKaraman'da, Kazımkarabekir Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun evine ve aracına tüfekle ateş eden 3 kişi, tutuklandı.

Başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı

Karaman'da, Kazımkarabekir Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun evine ve aracına tüfekle ateş eden 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin, kurşunlanan aracın üzerine bıraktıkları 'Bu son uyarı, kan akacak' notunu, başkanın oğlu Ali Boyacıoğlu'na yazdıkları öğrenildi.

Kazımkarabekir Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun Pazar Mahallesi'ndeki evi ile park halindeki hafif ticari aracına, 19 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş edildi. Saldırganlar aracın ön camına, 'Bu son uyarı, kan akacak' notu bırakıp kaçtı.

Evde ve araçta maddi hasara neden olan saldırının ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerin, başkanın oğlu Ali Boyacıoğlu ile aralarında husumet bulunan Mehmet Ö. ve arkadaşları İbrahim G. ve Muhammet Ali İhsan P. olduğunu tespit etti.

Polis, plakaları sökük araçla olay yerine gelip, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Karaman-başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı-arşiv

Recep Boyacıoğlu, Kazımkarabekir, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:08 Kaynak: DHA
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MHP'li başkanın aracını kurşunlayıp, "Bu son uyarı" notu bırakan saldırganlar yakalandı
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