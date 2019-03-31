Karaman Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Savaş Kalaycı Kazandı.
1 saat önce
Karaman Belediye Başkanlığını MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.
Karaman
Belediye Başkanlığını MHP
adayı Savaş Kalaycı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Savaş Kalaycı 35 bin 331, AK Parti
adayı Mahmut Sami Şahin
34 bin 827 oy aldı.
Kalaycı'nın öz geçmişi -
Aslen Karamanlı
olan Kalaycı, Karaman Belediyesi
Polikliniğinde görev yapıyor.
Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Kalaycı, 5 üniversiteden mezun oldu ve yüksek lisansını "Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma" konuları üzerine yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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