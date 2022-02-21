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Karaman'da eski malzemeler "Sıfır Atık Kütüphanesinde" hayat buldu - Son Dakika

Karaman'da eski malzemeler "Sıfır Atık Kütüphanesinde" hayat buldu

21.02.2022 12:24
Karaman'da eski malzemeler "Sıfır Atık Kütüphanesinde" hayat buldu

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projelerini birleştiren Karaman TOKİ Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için kullanılmayan sıraları, elma sandıklarını, lastikleri geri dönüşüme kazandırarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projelerini birleştiren Karaman TOKİ Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için kullanılmayan sıraları, elma sandıklarını, lastikleri geri dönüşüme kazandırarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, kullanılmayan tahta sıralar, lastikler ve elma sandıkları dönüştürülerek masa, kitaplık, sandalye ve kitap okuma setleri üretildi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile TOKİ Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bir program ile "Sıfır Atık Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Geri dönüşüm kültürünü öğrencilere kazandırmak amacıyla oluşturulan kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Işık, kütüphanenin yapım aşamasına ilişkin Okul Müdürü Akif Veli Külcü'den bilgiler aldı.

Açılış sonrası öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Işık, bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

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Anadolu Lisesi, Emine Erdoğan, geri dönüşüm, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da eski malzemeler 'Sıfır Atık Kütüphanesinde' hayat buldu - Son Dakika


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