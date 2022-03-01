Karaman'da "Hayat Kütüphanede" Projesi - Son Dakika
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Karaman'da "Hayat Kütüphanede" Projesi

01.03.2022 12:44
Karaman'da "Hayat Kütüphanede" Projesi

Karaman'da gerçekleştirilecek olan "Hayat Kütüphanede" isimli projenin tanıtımı yapıldı.

Karaman'da gerçekleştirilecek olan "Hayat Kütüphanede" isimli projenin tanıtımı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan "Hayat Kütüphanede" isimli projenin tanıtım toplantısı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Yapılacak olan proje ile şehirdeki ikinci sınıf kademesindeki öğrenciler her gün bir sınıf olarak Halk Kütüphanesi'nde misafir edilmesi ve liselerden gelen her gün iki ya da üç öğrenci, kütüphaneye gelen ikinci sınıf öğrencilere masal anlatacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, kütüphaneleri diri mekanlar haline getirmek istediklerini ifade ederek asıl amaçlarının şehirde kültürel bir altyapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Yapılan etkinliklerin öğrenciler için güzel bir hatıra olmasının yanı sıra 2053 ve 2071 yıllarının alt yapısı olacağının altını çizen İl Milli Eğitim Müdür Mehmet Çalışkan da amaçlarının çocukları kütüphanede buluşturmak olduğunu kaydetti.

Toplantı sonrası ikinci sınıf öğrencilerine lise öğrencileri tarafından masal anlatılarak, halk kütüphanesi gezdirildi.

Düzenlenen toplantıya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve basın mensupları katıldı.

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milli eğitim bakanlığı, Mehmet Çalışkan, Karaman, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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