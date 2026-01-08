Karaman'da kanlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karaman'da kanlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Karaman\'da kanlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
08.01.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karaman\'da kanlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Videosu

Karaman'da alacak yüzünden çıkan kavgada, bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

KARAMAN'da çıkan kavgada Mustafa Şahin ile oğulları Kazım ve Arif Şahin'i tabancayla yaralayıp, diğer oğlu Yunus Emre Şahin'i ise öldüren Mehmet K. (41) ile oğlu Cemal K., (30) adliyeye sevk edildi. Mehmet K. ile oğlu Cemal K.'nin alacakları olan 14 bin lirayı isteyince tartışma çıktığı ve olayın yaşandığı belirtildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım ve Arif Şahin, daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. ve oğlu Cemal K. ile sokakta karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Mustafa Şahin ile 3 oğlu, Cemal K.'yi tartakladı. Bunun üzerine Mehmet K., otomobilinin bagajından aldığı tabancayla Mustafa Şahin ve oğullarına ateş etti. Açılan ateşte 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet K. ile oğlu Cemal K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Baba- oğul bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olay günü Mehmet K. ile oğlunun alacakları olan 14 bin lirayı isteyince taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Yunus Emre Şahin ise Ahmet Yesevi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye yoğun bakımda tedavi gören babası ve 2 kardeşi katılamadı.

Kaynak: DHA

Karaman, Cinayet, Güncel, Kavga, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da kanlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu 17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:33:30. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da kanlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.