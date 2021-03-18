Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri - Son Dakika

Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri

Karaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Törenler saat 09.30'da Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri Hamidiye Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığındaki şehitliğe geçti. Buradaki programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkan Vekili Ekrem Tokay, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ile daire müdürleri katıldı. Kur'an'ı Kerim okunması ve duanın ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - KARAMAN

Son Dakika

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz

Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor

Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı

Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak

Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor

Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor

MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir