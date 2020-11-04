Karaman'da sentetik saha çalışması - Son Dakika

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve ihalesi yapılan sentetik futbol sahası çalışmalarının başladığı bildirildi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, son yıllarda tesisleşme yönünde atağa geçen Karaman'da yeni bir yatırımın daha halk ile buluşmaya hazırlandığı belirtildi.

Yapımı devam eden 15 bin kapasiteli şehir stadyumu ve yapımı tamamlanarak hizmete giren Kılbasan sentetik futbol sahasının yanı sıra yeni bir yatırımın daha hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım programları arasında yer alan ve Karaman'da Organize Sanayi Bölgesinde 15 bin metrekare araziye yapılacak olan, sentetik futbol sahasında yüklenici firma çalışmalara başladı. Karaman'da amatör futbol takımlarını antrenman ve müsabaka sahası ihtiyacını da karşılayacak olan bu önemli yatırım, 15 bin metrekare arazi üzerinde, 250 kişilik seyirci kapasiteli ve soyunma odalarından oluşan bir kompleks şeklinde hizmet verecek."