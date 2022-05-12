Karaman'da Vakıflar Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Karaman'da Vakıflar Haftası kutlanıyor

12.05.2022 13:38
Karaman'da Vakıflar Haftası kutlanıyor

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, 9-15 Mayıs Vakıflar Haftası dolayısıyla Karaman'da Hatuniye Medresesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, 9-15 Mayıs Vakıflar Haftası dolayısıyla Karaman'da Hatuniye Medresesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Osmanlı, Anadolu'daki 1000 yıllık medeniyetin asli unsuru olan vakıfların, milletin Allah'ın rızasını kazanma temelinde insanlara iyilik yapma düşüncesinin bir tezahürü olarak var olduğunu söyledi.

Medeniyetin temel kurumlarından olan vakıfların, eğitimden sağlığa, tekil yapı mimarisinden şehirleşmeye, kültürden sanata, ekonomiye kadar sosyal hayatın her alanına paylaşma infak geleneğinin bir ürünü olarak nüfus ettiğini aktaran Osmanlı, "Gayretimiz bundan sonraki süreçte de bu eserlerin korunması kadar temsil ettiği infak kültürünün gelecek nesillere ulaşması üzerine olacaktır. Bölgemiz sorumluluk alanında onarımından sorumlu olduğumuz 525 vakıf eseri bulunmaktadır." dedi.

Osmanlı, 2021'de yılı içinde bölgede sivil toplum eliyle yönetilen 179 vakıf ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki mazbut vakıfların vakfiye şartları nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik 60 milyon lira harcama yapıldığını kaydetti.

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Vakıflar Haftası, Karaman, Osmanlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da Vakıflar Haftası kutlanıyor - Son Dakika


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