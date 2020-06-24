Karaman'da yeni obruk oluştu, köylüler tedirgin - Son Dakika

Karaman'da yeni obruk oluştu, köylüler tedirgin

Karaman'da yeni obruk oluştu, köylüler tedirgin Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde son 1 yıl içerisinde oluşan üçüncü obruk, köy halkını tedirgin etti Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman'da da obrukların sayısı artmaya başladı.

Karaman'da yeni obruk oluştu, köylüler tedirgin

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Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde son 1 yıl içerisinde oluşan üçüncü obruk, köy halkını tedirgin etti

KARAMAN - Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman'da da obrukların sayısı artmaya başladı. Ambar köyünde mısır ekili tarlada oluşan obruk köy halkını tedirgin etti.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde bir mısır tarlasında oluşan obruk çiftçileri ve köy halkını tedirgin etti. Ambar köyünde son 1 yıl içerisinde obruk sayısı 3'e yükselirken, Karaman genelinde de bu sayı 5'e yükselmiş oldu.

"Tarlamı sularken korkuyla sulayacağım"

Tarla sahibi Emin Ertekin, bir gün önce sulama yaptığı mısır tarlasında ertesi gün obruk oluştuğunu söyledi. Köylerinde obruk sayısının 3'e yükseldiğini belirten Ertekin, "Tarlamı suladıktan bir gün sonra geldiğimde obruk oluştuğunu gördüm ve jandarma ile muhtarlığa konuyu bildirdim. Obrukta inceleme yapan yetkililer obruğun çapının 4 metre ve derinliğinin de 4.5 olduğunu söylediler. Obruğun etrafına görevliler tarafından tedbir amaçlı olarak şerit çekildi. Ben burayı mecburen tekrar sulayacağım ve korkuyla sulayacağım. Çok tedirginim" dedi.

"Köylüde tedirginlik arttı"

Ambar köyünde yaşayan Osman Asan da, Akgöl'de oluşan obruklardan sonra burada da obruk oluşması köy halkını epey bir tedirgin etti. Şuanda bu durum yer altı sularının azalmasından mı kaynaklanıyor biz bilmiyoruz. Bunu en iyi yetkililer biliyordur. Bizler halk olarak tedirginiz" diye konuştu.

Karapınar, Karaman, Ayrancı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'da yeni obruk oluştu, köylüler tedirgin - Son Dakika

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